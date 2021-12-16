Захарова рассказала об ответных мерах на высылку российских дипломатов из ФРГ

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о возможных ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов из ФРГ. Об этом сообщает RT.

Захарова уточнила, что принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял. Кроме того, она подчеркнула, что данное решение зависело от политических соображений и не было основано на рассмотрении реальных фактов.

"Я хотела бы обратить внимание на заявление адвоката российского гражданина. Но если в Берлине приняли такое решение, еще и увязали его почему-то с высылкой российских дипломатов, значит, мы будем отвечать", – заявила официальный представитель МИД.

По словам Захаровой, уже совсем скоро министерство опубликует официальное заявление по поводу сложившейся ситуации.

Ранее Германия признала нежелательными персонами двух сотрудников посольства РФ в Берлине. Причиной для принятия подобного решения стало дело об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Высший суд Берлина признал виновным в убийстве Хангошвили россиянина Вадима Соколова (Красикова), приговорив его к пожизненному заключению. Об избрании данной меры пресечения ходатайствовала прокуратура, считающая, что убийство было совершено по госзаказу российских властей.

Зелимхан Хангошвили был застрелен в апреле 2019 года. По версии следователей, предполагаемый убийца Вадим Соколов подъехал к 40-летнему гражданину Грузии на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем в берлинском парке Тиргартен.

Слушания по этому делу начались в Берлине в 2020 году. Между тем Владимир Путин заявлял, что Хангошвили был одним из организаторов взрыва в московском метро. Также в СМИ появлялась информация, что гражданин Грузии участвовал во второй чеченской войне на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.