В больнице "Аш-Шифа" найдены туннель ХАМАС и заминированный автомобиль – ЦАХАЛ

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила подземный туннель ХАМАС и заминированный автомобиль с оружием в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В израильской армии заявили, что солдаты продолжают вести разведку в больнице.

"Сегодня на территории больницы была обнаружена тоннельная инфраструктура ХАМАС. Кроме того, был обнаружен заминированный автомобиль, подготовленный для массового убийства 7 октября с большим количеством оружия и боеприпасов внутри", – указано в сообщении.

Уточняется, что по данным израильских спецслужб, главный командный пункт ХАМАС может быть расположен в подземных туннелях под больницей. В армии также сообщили, что расширяют свою операцию в комплексе "Аш-Шифа" на его южную часть.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля приступила к боевой операции против радикального палестинского движения ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" в Газе. Впоследствии представитель армии заявил, что в больнице было обнаружено вооружение, военное оборудование и командный штаб ХАМАС.

СМИ также сообщали, что Израиль может приостановить операцию в Газе после взятия под контроль "Аш-Шифы".



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