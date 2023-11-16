Профессор объяснил поведение Байдена, который назвал Си Цзиньпина диктатором

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Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, в эфире радио КП.

Профессора возмутило то, как американский лидер нарушил все нормы гостеприимства, сделав громкое заявление практически сразу после дружеской беседы. По мнению эксперта, Китаю следует сделать выводы из такого поведения Байдена.

"Это показывает, как американцы воспринимают компромиссы: другая сторона идет на уступки, а они могут похлопать по плечу дружески, улыбнуться, при этом сами на большие уступки не идут. Для китайской стороны это дополнительный урок, что не следует слишком больших ожиданий возлагать на них", – сказал Карнеев.

Также эксперт прокомментировал конспирологическую теорию о том, что якобы на встрече с Байденом китайский лидер представлял интересы Владимира Путина. По его мнению, Китай хочет выступить миротворцем в конфликте России и США, поэтому вряд ли Си Цзиньпин занял бы чью-то сторону.

Байден и Си Цзиньпин провели переговоры в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско. После встречи президента США спросили, готов ли он вновь назвать лидера КНР диктатором. На это Байден ответил, что "он им и является", так как тот "руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США".

СМИ отметили, что подобное заявление американского лидера может подорвать успехи проведенных переговоров. Уточнялось, что главы двух стран достигли некоторых договоренностей, среди которых противодействие распространению наркотиков, возобновление военных контактов между США и КНР, а также установление взаимопонимания.

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала безответственными слова Байдена о Си Цзиньпине.



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