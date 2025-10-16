Лукашенко пошутил об очередях на заправках Белоруссии из-за кофе

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил об очередях на заправках в стране из-за пьющих кофе людей и поручил навести "железный порядок", передает агентство БелТА.

Лидер страны рассказал о жалобах от граждан на очереди и беспорядок на АЗС. Он отметил, что автомобили иногда оставляют поперек проезда, мешая движению транспорта.

Лукашенко указал, что по просьбам людей на заправки доставили сопутствующие товары и предоставили возможность выпить кофе. По словам президента, это не должно мешать другим посетителям.

Ранее появилась информация о нехватке или проблемах с поставками бензина на некоторые российские АЗС. Сетям пришлось частично ограничить отпуск топлива или временно продавать только дизель.

В СМИ также писали, что владельцы региональных сетей АЗС якобы получили письма от ФАС с просьбой снизить цены.

Спустя время кабмин продлил полный запрет экспорта бензина до конца года. Ограничения касаются всех участников рынка, а меры, распространяемые на дизель и судовое топливо, – только непроизводителей.

Кроме того, Владимир Путин отменил до мая 2026 года акцизы на дизельное топливо, которое создавалось с помощью смешения данного топлива, авиационного керосина и иных элементов.

