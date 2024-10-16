Турецкая актриса Демет Тунджер призналась, что отказалась от предложения стать агентом ЦРУ

Фото: 123RF/piotrkt

Турецкая актриса Демет Тунджер заявила, что в молодости ей предлагали стать агентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ), однако она отказалась, так как не собиралась предавать свою страну. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Habertürk.

Тунджер поделилась, что в 1990 году, когда ей было 15 лет, она начала обучение в United World College в США, выиграв грант.

"В университете мы долгое время работали над статьями с профессором, который был аналитиком в ЦРУ. Он заметил мой интерес к человеческому аспекту разведки. Меня всегда интересовала психология, почему, как и с какой целью люди используют язык тела, я в этом преуспела", – отметила актриса.

Однажды преподаватель довел до сведения Тунджер, что ею заинтересовались в ЦРУ. По ее словам, ведомство обещало посодействовать ее карьере в Турции, сделав из нее высокопоставленного чиновника или дипломата.

"Мой ответ был четким: я не продам ни свою семью, ни свою страну", – подчеркнула актриса.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в последнее время у ведомства растут возможности для вербовки агентов в России. По его словам, возрастает недовольство из-за украинского конфликта, продолжающее "постепенно разъедать руководство страны". Бернс также отметил, что ЦРУ не даст этой возможности "пропасть даром".