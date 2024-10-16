Банк России и власти Москвы подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Правительство Москвы и Центральный банк РФ заключили договор о совместной работе и формировании долгосрочных партнерских отношений на Форуме инновационных финансовых технологий. Цель сотрудничества – повышение квалификации молодых специалистов в области разработки и управления IT-проектами. Об этом рассказала руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

По ее словам, большое внимание в Москве уделяется финансовым технологиям и внедрению удобных платежных сервисов для жителей города.

"Такая масштабная работа требует большого числа высококвалифицированных команд, которые включают в себя выпускников экономических, финансовых и ИТ-факультетов, поэтому основным направлением сотрудничества станет реализация образовательных программ и мероприятий, направленных на подготовку кадров и реализацию молодежных проектов", – добавила Багреева.

В числе первых совместных инициатив – участие правительства Москвы в образовательной программе для молодых специалистов и студентов вузов России и других стран ЕАЭС "Финансовые технологии и сервисы платежной системы". Программа реализуется в рамках Финтех Хаба Банка России.

В рамках программы участники получат фундаментальные знания в области разработки архитектуры IT-проектов, финансовых технологий и городской экономики. Также они научатся создавать сервисы, которые будут полезны не только в платежных, но и в любых других технологических проектах. В течение последних четырех лет Финтех Хаб активно реализует образовательные программы, ориентированные на работу с молодыми специалистами, подготовку кадров и разработку практических проектов, способствующих развитию и трансформации финансовой сферы.

"Сотрудничество с комплексом экономической политики Москвы – это важный шаг, который позволит расширить спектр тем и проектов по улучшению городской среды в том числе за счет внедрения новых технологических и финансовых сервисов", – отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

В рамках образовательной программы специалисты экономической политики Москвы подготовят для участников курса лекции и практические задания.

Первые совместные мероприятия правительства Москвы и Банка России стартовали в начале октября. Для участников программы "Финансовые технологии и сервисы платежной системы" комплекс экономической политики провел серию лекций. На них рассказали о том, как устроена экономика Москвы на практике, о роли экономистов в разработке городских IT-сервисов и о значении цифровизации в развитии мегаполиса.

Эксперты комплекса также будут наставниками для участников программы. Им предстоит консультировать студентов и молодых специалистов на протяжении всего курса.

Ранее стало известно, что правительство Москвы заключило четыре международных соглашения в сфере кино. В числе зарубежных партнеров представители индустрии из Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики и Египта. Еще пять соглашений были внутрироссийские, в их числе были Фонд Кино, компании "МТС Медиа" и "Кинопоиск". Таким образом, в Москве появится многофункциональная экосистема для производства фильмов и телепроектов мирового уровня.