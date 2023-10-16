В ГД назвали главную ошибку президента Грузии, которая подвела к ее импичменту

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили сама спровоцировала начало процедуры импичмента из-за своей прозападной политики. Такое мнение высказал депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru.

"Госпожа президент проводила откровенно прозападную политику, даже в малейшей степени не отвечавшую интересам народа Грузии. Это не могло остаться без последствий", – отметил депутат.

По его мнению, сохранить поддержку избирателей, опираясь на риторику Вашингтона, становится практически невозможно. Ситуация, в которой оказалась грузинский президент, – это только начало. Очень скоро многие прозападные политики будут терять свои когда-то сильные позиции, уверен он.

Сейчас Грузия стоит перед выбором пути дальнейшего развития: проводить дальше прозападную политику или пойти по пути нового многополярного мироустройства, заключил Хамитов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в августе и сентябре 2023 года во время зарубежных рабочих визитов провела представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила Конституцию.

Правящая грузинская партия заявила о начале процедуры импичмента из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ кабмина. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал это решение справедливым.

Затем конституционный суд Грузии признал президента страны нарушившей закон, что разрешает начать процедуру импичмента. Решение суда еще должен утвердить парламент голосами ста депутатов.

У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент утвердит решение, президент будет считаться отстраненной от должности.