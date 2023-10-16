Премьер Польши планирует сформировать новое правительство страны

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что президент страны Анджей Дуда поручит ему сформировать новый состав правительства.

"Мы постараемся построить стабильное правительство, которое поведет страну сквозь сложные времена", – приводит РИА Новости слова Моравецкого.

Он также заявил, что считает победой результат правящей в Польше партии "Право и справедливость" по итогам парламентских выборов. По его словам, никому пока не удавалось выиграть эти выборы три раза подряд.

Ранее сообщалось, что по итогам парламентских выборов в Польше лидирует правящая в стране консервативная партия "Право и справедливость", которая набрала 36,8% голосов.

На втором месте находится оппозиционная "Гражданская коалиция", которая набрала 31,6% голосов, на третьем – центристский блок "Третий путь" с 13%, далее – партия "Левые" и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" с 8,6 и 6,2% соответственно.