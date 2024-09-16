Турция призвала снять санкции с ядерной энергетики

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Необходимо отменить все санкционные меры в сфере ядерной энергетики, считает глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар, слова которого приводит издание Sabah.

Без развития указанной отрасли невозможно "лучшее будущее", подчеркнул он. По его мнению, международная политика должна поддерживать сферу ядерной энергетики, добавил Байрактар.

"Данные препятствия не только замедляют технологический прогресс и экономическое развитие, но и одновременно негативно влияют на нашу способность достигать глобальных целей в области устойчивого развития", – объяснил он.

Анкара выступает за мирное использования ядерной энергии и планирует дальше взаимодействовать в этом направлении с МАГАТЭ, резюмировал министр.

Энергетические сделки с Москвой помогли Анкаре избежать кризиса, который охватил крупные европейские страны после начала СВО на Украине, отметил ранее Байрактар. Турции необходим газ для обеспечения энергетической безопасности. Страна может брать его у РФ, Азербайджана, Ирана и других государств в зависимости от конкурентного преимущества "какой газ дешевле", подчеркнул министр.

Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, на долю которой пришлось более 40% его потребления в 2023 году.