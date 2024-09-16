Посольство призвало россиян соблюдать осторожность в Шри-Ланке 21 сентября

Фото: depositphotos/surangastock

Гражданам РФ необходимо соблюдать осторожность на территории Шри-Ланки во время проведения выборов президента 21 сентября. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на российское посольство.

"Проявлять максимальную бдительность при перемещении по острову, избегать массовых скоплений людей. В случае возникновения ситуаций, угрожающих вашей жизни и здоровью, уведомлять об этом дежурного консула", – посоветовали в ведомстве.

Похожие сообщения распространили в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии, пишет ТАСС. Правоохранители могут воспользоваться водометами и слезоточивым газом, если начнутся протесты.

В феврале российское посольство в Коломбо призвало граждан, постоянно проживающих в Шри-Ланке, вернуться на родину после участившихся в отношении российских граждан на острове инцидентов. Тогда речь шла о ситуации в отеле Rainbow Surf Beach Hotel. Три россиянки заявили, что до них домогались сотрудники этой гостиницы.