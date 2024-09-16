"Единая Россия" представила кандидатуры на посты в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фракция "Единая Россия" в рамках заседания приняла решение о кандидатурах, которые будут предложены депутатам Госдумы, рассказал лидер фракции в Думе Владимир Васильев.

Так, парламентарии единогласно выдвинули бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко на пост вице-спикера нижней палаты парламента, сообщила пресс-служба партии.

В качестве потенциального главы комитета ГД по спорту был выбран бывший министр спорта Олег Матыцин, а экс-министр энергетики Николай Шульгинов может стать главой комитета Госдумы по энергетике.

Вместе с тем на должность главы комитета нижней палаты парламента по культуре партия намерена выдвинуть депутата ГД Ольгу Казакову. Также "Единая Россия" предложит отдать пост главы думского комитета по просвещению депутату Ирине Белых.

Ранее "Единая Россия" получила 38 из 45 мандатов в рамках выборов депутатов Мосгордумы восьмого созыва. В парламент Москвы также прошли два самовыдвиженца, три человека от КПРФ и по одному от партий "Новые люди" и "СР-ЗП". Мосгоризбирком признал голосование состоявшимся 10 сентября.