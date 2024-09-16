Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить выборы президента

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Украинский суд рассмотрит иск депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием обязать парламент страны назначить президентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети депутата.

По словам депутата, заседание по иску назначено на 16 сентября.

Дубинский обратился с соответствующим иском в Верховный суд страны еще в июле этого года. По его словам, он стал единственным чиновником, который решился сделать шаг для сохранения конституционного строя.

Срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. В связи с этим Владимир Путин заявил о необходимости серьезного анализа легитимности власти на Украине. По его мнению, если президентские выборы в стране не состоятся из-за военного положения, то это не будет подразумевать автоматическое продление президентского срока Зеленского.

В свою очередь, один из авторов конституции Украины Дмитрий Табачник уточнил, что единственной легитимной структурой в стране сейчас является Верховная рада.