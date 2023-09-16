Польша объявила тендер на строительство электронного ограждения на границе с Белоруссией

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Польские власти объявили тендер на строительство электронного заграждения на границе с Белоруссией. Оно будет оборудовано электронными системами слежения. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МВД Польши Мариуш Каминьский. Его слова передает ТАСС.

Польский министр внутренних дел рассказал о том, что пограничная служба Польши объявила тендер на строительство электронного заграждения. Оно пройдет по реке Буг, а его длина составит 172 километра.

Каминьский отметил, что все компании, которые желают воплотить этот проект, могут подать заявку на участие до 22 сентября. Тендер будет завершен в середине ноября. В этом же году планируется приступить к работам по установке электронного заграждения.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик до этого заявил, что заграждение с электронными системами слежения, на границе с Калининградской областью, почти готово. Причиной для установки такого заграждения в Варшаве назвали то, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, что якобы создает угрозу миграционного давления.

Ранее глава МВД Польши Каминьский сообщил, что власти приняли решение запретить въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей. Запрет вступит в силу 17 сентября в полночь.