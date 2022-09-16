В Швейцарии сообщили, кого затронет отмена упрощенного визового режима с РФ

Фото: depositphotos/id1974
Пресс-секретарь швейцарского государственного секретариата по вопросам миграции Лукас Ридер назвал категории россиян, которые будут лишены права на получение швейцарской визы в упрощенном формате в результате приостановления Берном действия соответствующего соглашения с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в результате приостановки соглашения права на упрощенный порядок получения виз на неопределенный период лишаются водители грузовиков, локомотивный и сопровождающий персонал поездов, журналисты, ученые для исследовательских проектов, студенты и аспиранты в поездках по обмену, школьники, спортсмены, участники товарищеских матчей, участники художественных мероприятий и прочие категории граждан РФ.
Тем не менее, по словам Ридера, данный шаг не предусматривает введение запрета на выдачу виз.
"Российские граждане, у которых уже есть действующая Шенгенская виза, в принципе не подпадают под действие этих мер", – пояснил он.
16 сентября Федеральный совет Швейцарии объявил о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. В кабмине страны уточнили, что решение соответствует единой визовой политике в Европе.
До этого Евросоюз утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: