В Швейцарии сообщили, кого затронет отмена упрощенного визового режима с РФ

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Пресс-секретарь швейцарского государственного секретариата по вопросам миграции Лукас Ридер назвал категории россиян, которые будут лишены права на получение швейцарской визы в упрощенном формате в результате приостановления Берном действия соответствующего соглашения с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в результате приостановки соглашения права на упрощенный порядок получения виз на неопределенный период лишаются водители грузовиков, локомотивный и сопровождающий персонал поездов, журналисты, ученые для исследовательских проектов, студенты и аспиранты в поездках по обмену, школьники, спортсмены, участники товарищеских матчей, участники художественных мероприятий и прочие категории граждан РФ.

Тем не менее, по словам Ридера, данный шаг не предусматривает введение запрета на выдачу виз.

"Российские граждане, у которых уже есть действующая Шенгенская виза, в принципе не подпадают под действие этих мер", – пояснил он.

16 сентября Федеральный совет Швейцарии объявил о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. В кабмине страны уточнили, что решение соответствует единой визовой политике в Европе.

До этого Евросоюз утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.