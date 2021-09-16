Лукашевич назвал политизированным отказ ПА ОБСЕ от мониторинга за российскими выборами

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал необоснованным и политизированным отказ Парламентской ассамблеи ОБСЕ от мониторинга за российскими выборами. Об этом он заявил на постоянном совете этой международной организации.

"На фоне прозвучавших бестактных замечаний по поводу предстоящих выборов в России подчеркнем, что отказ Парламентской ассамблеи от мониторинга электоральных процессов в нашей стране не обоснован и политизирован", – приводит РИА Новости слова Лукашевича в ответ на выступление председателя ПА ОБСЕ Маргареты Седерфельт.

Кроме того, ПА ОБСЕ под руководством Седерфельт не намерена содействовать выработке компромиссов в отношении накопившихся проблем в зоне ответственности этой международной организации, считает Лукашевич.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

