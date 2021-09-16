"Зеленая альтернатива" провела встречу с координаторами корпуса наблюдателей на выборах

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

"Зеленая альтернатива" провела встречу с координаторами корпуса наблюдателей на предстоящих выборах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Все вы – наши глаза и уши на избирательных участках. Мы впервые участвуем в таком длительном голосовании федерального масштаба. В первую очередь, будучи нашими глазами и ушами, вы поможете защитить не только наши голоса, но и в целом честность выборов", – заявил председатель партии Руслан Хвостов.

В разговоре с наблюдателями он также сообщил, что необходимо избегать любых попыток и провокаций.

В свою очередь, кандидат в депутаты нижней палаты парламента от "Зеленой альтернативы" Александр Долгушин заявил, что партия подготовила более 3,5 тысячи наблюдателей на избирательные участки Москвы.

"Мы выступаем за прозрачность выборов. У нас подготовлено более 3,5 тысячи наблюдателей по Москве, и сегодня здесь мы проинструктировали 200 координаторов, которые будут три дня на голосовании заниматься контролем за проведением выборов", – отметил он.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.