Общественный штаб и наблюдатели полностью готовы к работе на выборах в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Общественный штаб и наблюдатели полностью готовы к работе на предстоящих выборах в столице. Об этом сообщается на сайте Общественный палаты города Москвы.

Как заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, система дистанционного голосования надежна, безопасна и готова к атакам, в том числе и к DDOS.

"Система московского электронного голосования существует с 2019 года, за это время мы набили много шишек. Система устоялась, работоспособна и надежна, это доказано многочисленными тестированиями и проверками хакеров", – отметил он.

Костырко также напомнил участникам голосования про новую функцию отложенного решения, которая будет полезна для тех участников голосования, которые столкнулись с проблемой плохой связи, зависанием гаджета, недостаточным количеством заряда на устройстве или плохим интернетом.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

