Конгресс призвали выявить нарушения прав человека со стороны Китая и России

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Центр стратегических и международных исследований (CSIS) выпустил доклад с призывом к Конгрессу США предоставить Пентагону ресурсы для проведения информационных кампаний, которые бы выявили нарушения прав человека со стороны Китая и России. С документом ознакомился RT.

По утверждению американских аналитиков, Москва и Пекин якобы рассматривают авторитаризм как альтернативу демократии. Россия в работе отмечается как сторона, применяющая дезинформацию для подрыва доверия к демократическим режимам.

По мнению авторов, Китай и Россия проявляют готовность торговать оружием с любыми режимами вне зависимости от соблюдения в них прав человека.

В докладе говорится о необходимости снабдить министерство обороны всем необходимым, чтобы провести информационную операцию "по выявлению нарушений прав человека, суверенитета и гражданского общества". Аналитики призывают США укрепить свою "руководящую роль".

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев утверждает, что Вашингтон считает своей "священной обязанностью" распространение принципов своей государственности, но, по его словам, у Штатов масса внутренних проблем.

По мнению экспертов, США прикрываются защитой прав человека, чтобы критиковать неугодные им страны. В то же время Вашингтон зачастую закрывает глаза на нарушения прав человека со стороны своих партнеров, поскольку сотрудничество с ними выгодно Штатам.

Россия остается главной угрозой у США в киберпространстве, утверждает главный юридический советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл. По его словам, они выделяют четыре страны, которые находятся у них под особым контролем, уточнив, что Россия в данном списке занимает лидирующую позицию. На второе место в США определили Китай, за ним стоят Северная Корея и Иран.