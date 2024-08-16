В Петербурге сообщили об усилении защиты города от БПЛА

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В Санкт-Петербурге усиливают защиту города и акватории Финского залива, а также наращивают группировку средств уничтожения БПЛА и иных воздушных угроз. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов во время конференции регионального отделения политической партии "Единая Россия", передает ТАСС.

"Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз", – уточнил Беглов.

В ночь на 14 августа российская система противовоздушной обороны сбила 117 украинских беспилотников самолетного типа и 4 тактические ракеты "Точка-У". По информации Минобороны РФ, 37 дронов и 4 ракеты уничтожили над Курской областью, столько же беспилотников – над Воронежской областью.

Кроме того, 17 БПЛА сбили над Белгородской областью, 11 – над Нижегородской областью, 9 – над Волгоградской, 3 – над Брянской, 2 – над Орловской и 1 – над Ростовской областью.

