МИД Китая обратил внимание на долю тех, кто ввел санкции против России

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что большинство стран мира не поддержали санкции против Российской Федерации, передает РИА Новости.

"Только большинство представляет международное сообщество", – написал министр в твиттер-аккаунте, приложив к публикации картинку с круговой диаграммой.

На изображении видно, что ограничительные меры против России приняли 15% стран мира, в то время как 85% государств не поддержали антироссийские санкции.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.