Кулеба рассказал о планах Украины по "завоеванию мира"

Фото: портал правительства Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что стал министром иностранных дел с целью "завоевать мир", передает РИА Новости.

Министр заявил, что с момента вступления в должность мечтал открывать для Украины новые горизонты.

"Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. <…> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого", – подчеркнул Кулеба.

Руководитель МИД Украины добавил, что президент страны Владимир Зеленский поддерживает его стремление.

Отдельно Дмитрий Кулеба раскритиковал ряд западных стран, которые, по словам министра, просто ждут, что киевские власти сдадутся и все проблемы решатся сами собой.