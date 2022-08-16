Шойгу назвал ложью заявления о том, что РФ готова применить химоружие на Украине

Фото: kremlin.ru
Глава Минобороны Сергей Шойгу отреагировал на заявления о том, что Россия якобы готова применить химическое оружие в рамках спецоперации на территории Украины. Он выступил с речью на Московской конференции по международной безопасности.
"В средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью", – сказал он.
Он сделал акцент на том, что главной задачей ядерных сил РФ является сдерживание ядерного нападения. Поэтому использование ядерного оружия возможно лишь в чрезвычайных обстоятельствах, добавил министр, и они все определены в соответствующих документах.
Ранее Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. Президент РФ напомнил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ его попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российская армия не будет применять на Украине ядерное оружие – МИД
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