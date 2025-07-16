Правила поступления на госслужбу изменятся в РФ с 2026 года

Фото: depositphotos/pressmaster

В России изменятся требования к оформлению личной фотографии на анкету для поступающих на муниципальную или госслужбу с 1 января 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства РФ.

В частности, на фотографию крупным планом должны помещаться голова и верхняя часть плеч человека, расстояние от верхней части головы до подбородка при этом не должно превышать 80% размера всего изображения.

Человек на фото должен быть с открытыми глазами, их не должны заслонять волосы. Вместе с тем он может носить темные очки или повязку на глазах при наличии соответствующих медпоказаний.

Также будет установлен формат и объем файла с фотографией в анкете. Само фото может быть в формате JPEG, JPG, PNG или BMP, а его объем – не более десяти мегабайт. Фото должно быть цветным, высотой шесть сантиметров и шириной четыре сантиметра, с разрешением как минимум 300 точек на дюйм.

Данные анкет должны храниться в ZIP-архиве, а в печатной версии анкеты должны быть размещены QR-коды, которые будут перебрасывать на содержимое ZIP-архива.

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что правительство РФ планирует сократить штат территориальных подразделений государственных органов на 10% к 1 июлю 2025 года.

Реформа могла коснуться 400 тысяч человек – более 0,5% занятых в российской экономике. При этом зарплаты сокращенных сотрудников направят на повышение тем, кто продолжит работу. Таким образом власти хотят сделать госслужбу эффективнее, а оплату – более высокой.