Депутат Крупник призвал ужесточить наказание за ненадлежащее содержание диких животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал ужесточить наказание для россиян за ненадлежащее содержание и разведение опасных, крупных и диких животных. Свое обращение он направил в адрес министра юстиции РФ Константина Чуйченко, сообщает RT.

Парламентарий отметил, что в последнее время уже не раз поднимался вопрос об ужесточении правил содержания таких животных в частной собственности. Он напомнил, что в одном из районов Петербурга произошел несчастный случай с нападением медведя. Животное жило в вольере при частном доме.

По словам Крупника, такие ситуации происходят по всей России. Люди заводят опасных зверей, которые травмируют своих хозяев, детей и других. Такая практика, подчеркнул депутат, представляет опасность для общества.

В своем обращении он призвал оценить возможность ужесточения наказания, вплоть до уголовного, за содержание и разведение опасных, крупных и диких животных без соответствующих условий и сертификации в частной собственности.

Ранее москвичи помогли спасти крокодила. Рептилия долгое время жила в тесном террариуме одного из столичных ресторанов. Посетители обратились в департамент природопользования и охраны окружающей среды города. В итоге владельцы общепита добровольно передали крокодила специалистам.