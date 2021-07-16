Китай и РФ должны совместно противостоять политизации пандемии – глава МИД КНР

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Китаю и России следует усилить сплоченность и сотрудничество, чтобы совместно противостоять политизации и стигматизации пандемии и вопроса происхождения коронавируса. Такое заявление сделал руководитель МИД КНР Ван И во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ташкенте.
Ван И отметил, что пандемия продолжается, так что международному сообществу предстоит пройти долгий путь для ее преодоления, следует из текста, опубликованного на сайте МИД КНР.
"Обе стороны должны работать вместе с международным сообществом, чтобы вести решительную борьбу с двумя вирусами: во-первых, необходимо усилить сотрудничество в сфере вакцин для борьбы с коронавирусом нового типа; во-вторых, необходимо усилить сплоченность и сотрудничество в борьбе с политическим вирусом", – сообщил китайский дипломат.
Ван И подчеркнул, что Китаю и России необходимо продолжать совместную работу. Задача двух стран –отстаивать авторитет науки.
Ранее глава ВОЗ допустил версию с утечкой COVID-19 из лаборатории в Китае.
Он также отметил, что международная группа экспертов, отправленная в Китай для выяснения причин возникновения коронавирусной инфекции, столкнулась с определенными проблемами при попытке получить доступ к данным о распространении вируса.
Появились новые предположения об искусственном происхождении COVID-19
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