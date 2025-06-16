Депутат Останина: материальные ценности у молодежи на первом месте

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Современная молодежь воспринимает родителей как источник материальных благ. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Странно, что большая часть выпускников не просит родителей дать возможность получить хорошее образование", – высказалась парламентарий.

По ее словам, общество потребления породило такое явление. Она отметила, что дети видят в родителях источник удовлетворения материальных потребностей, которые стали сейчас на первом месте.

"И понимаете, у нас же успешные элиты считаются из списка Forbes. А там принято по окончании школы дарить квартиры, машины. Если Роман Абрамович дарит своему сыну бизнес, квартиры и прочее, то чем мы хуже, почему мы от своих родителей потребовать не можем?" – подчеркнула Останина.

Молодежь, живущая для собственного наслаждения, отвергает традиционный формат труда и не желает посвящать работе свою жизнь, указал ранее депутат Гарри Мурадян. Причина такого мировоззрения – отсутствие полноценного воспитания со стороны родителей, поскольку их растили в сложное время, посчитал депутат. Он отметил, что однажды у молодых людей настанет "час расплаты" за свою беззаботность.