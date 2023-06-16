Минюст включил режиссера Манского в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Виталий Манский признан в России иноагентом)

Минюст РФ включил режиссера Виталия Манского в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В качестве основания для его включение реестр указано, что тот получал финансирование от иностранных источников, а также создавал контент для действующих иностранных агентов. Кроме того, Манский, проживая за рубежом, неоднократно выступал против СВО, поддерживал украинские власти и позволял себе негативные высказывания в отношении россиян.

Помимо Манского, в реестр попали еще четыре человека и две организации. Речь о политике Льве Шлосберге, экономисте Сергее Алексашенко, журналистках Светлане Прокопьевой и Юлии Парамоновой, а также о портале "Весьма" и фонде "Свободная Якутия".

Ранее Минюст выяснил, что за 2022 год Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев перечислило некоммерческим организациям, включенным в РФ в перечень иноагентов, свыше 55 миллионов рублей.

