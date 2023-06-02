Адвокат рассказал о причинах, по которым иноагенты решили оспорить свой статус

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Желание иноагентов обжаловать свой статус через суд может быть связано с деятельностью, которая противоречит законодательству РФ, либо с их пониманием того, что граждане РФ не примут их и они не смогут зарабатывать в стране, считает адвокат Александр Добровинский. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что само наличие статуса иностранного агента не дает возможности привлечь человека к уголовной ответственности, он может продолжать жить и работать в России, вести деятельность, которая не противоречит законодательству.

"Тут несколько вариантов: либо деятельность этих людей все же противоречит законодательству РФ, поэтому лишние проверки им ни к чему. Либо они понимают, что народ их здесь попросту не примет и они не смогут зарабатывать столько, сколько зарабатывали, пока не полезли в политику", – объяснил Добровинский.

Еще одним возможным вариантом он назвал становление иноагентов патриотами, для которых судебная процедура и лишение статуса может стать "делом чести".

Суд изучает аргументы, которые могли бы доказать, что тот или иной человек не должен находиться в статусе иностранного агента, но, судя по решениям, убедительных аргументов от людей не поступало, отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска юмориста Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) к Минюсту РФ с просьбой снять с него статус иностранного агента.

Слепаков попал в реестр иностранных агентов 14 апреля. По данным Минюста, он получал иностранную поддержку, формировал негативное отношение к военной и государственной службе в РФ а также негативно высказывался о гражданах России.

До этого Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) к Минюсту РФ с тем же требованием.

Минюст РФ включил его в реестр иноагентов в середине сентября 2022 года. В ведомстве выразили мнение, что шоумена финансировала Украина.



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