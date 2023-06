Минюст РФ выяснил, что управление ООН перевело НКО-иноагентам в 2022 году свыше 55 млн руб

Фото: 123RF/iuriigagarin

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев перечисляло средства некоммерческим организациям, включенным в РФ в печень иноагентов. Сумма за 2022 год превысила 55 миллионов рублей, следует из доклада Минюста о работе иностранных агентов.

Соответствующие материалы с подписью министра юстиции РФ Константина Чуйченко опубликовали в телеграм-канале думской комиссии по расследованию вмешательства извне.

Согласно документу, данное управление заняло в докладе второе место в тройке самых крупных перечислений НКО-иноагентам. В общей сложности оно перевело 55,3 миллиона рублей.

В 2021-м управление перечислило подобным НКО 25,8 миллиона рублей. При этом швейцарские компании The Global Fund to fight Aids Tuberculosis and Malaria и OAK Foundation перевели в 2022 году 203,1 и 36,3 миллиона рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в РФ предложили создать федеральный перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Как правило, такие организации оказывают помощь людям с инвалидностью, многодетным семьям, беженцам и другим. Сейчас информация о предоставленной поддержке СО НКО нигде не прописывается.