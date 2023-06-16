В Госдуме объяснили, зачем понадобилось упразднять 25 статей КоАП

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Лидер партии "Новые люди" и соавтор инициативы об отмене 25 статей Кодекса об административных правонарушениях Алексей Нечаев объяснил, для чего необходим этот проект. Об этом сообщает телеканал "360".

По его словам, в первую очередь речь идет о статье "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации". Нечаев напомнил, что во время пандемии по ней привлекли большое число ИП и юрлиц.

Часто штрафовали за отсутствие маски у сотрудников. Такие санкции сильно ударили по карманам бизнесменов, заявил глава партии. Так, для ИП размер штрафов составлял от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, ряд некрупных бизнесов из-за коронавирусных мер разорились.

Нечаев подчеркнул, что пандемия уже прошла, однако формулировка "повышенная готовность" в КоАП осталась. Соавтор поправок отметил, что в истории страны не должна повторяться ситуация, когда представители бизнеса расплачиваются за введение режима.

"Если такая необходимость будет, то новые меры, воздействующие на бизнес, нужно обсуждать с предпринимателями за круглым столом, а не прикрываться удобно придуманными юридическими конструкциями вроде "режима повышенной готовности". Это удобно только для властей", – пояснил он.

Вместе с этим, продолжил Нечаев, проектом предусмотрено упразднить дублирующие статьи. В Налоговом кодексе существует раздел "Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение". Так, статья 15.5 КоАП за несвоевременную передачу налоговой декларации, где речь идет о расчете по страховым взносам, повторяет статью 119 Налогового кодекса. При этом предусмотренный НК штраф куда серьезнее, чем в КоАП.

О предложении отменить 25 статей Кодекса РФ об административных правонарушениях стало известно в пятницу, 16 июня. Проект и сопроводительные документы были направлены в правительство для получения официального отзыва.

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