В пресс-службе "Яблока" сообщили, что Явлинский вернулся в Москву

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский завершил свой отпуск.

"Сегодня вернулся в Москву из отпуска", – рассказали РИА Новости в пресс-службе партии.

Ранее пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев сообщил, что Явлинский уехал в отпуск за границу и планирует вернуться в Россию примерно через две недели.

Позже политик прокомментировал информацию о своем отъезде из РФ. Явлинский посоветовал не надеяться, что он уедет из России навсегда, процитировав песню Владимира Высоцкого.

"Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь – я не уехал. И не надейтесь – не уеду!" – написал он в своем телеграм-канале.