Байден считает, что Путин не стремится к холодной войне с США

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Владимир Путин не стремится к новой холодной войне с США, заявил президент США Джо Байден. Американский лидер отметил, что во время переговоров сказал президенту России, что холодная война не входит в интересы ни одной из сторон.
Кроме того, Джо Байден подчеркнул, что выполнил то, ради чего прибыл на встречу.
"Во-первых, определить сферы, по которым обе страны могут работать, чтобы продвигать наш общий интерес и принести пользу миру. Во-вторых, общаться напрямую. И в-третьих, четко выразить приоритеты наших стран, наши ценности", – объяснил президент США.
Он назвал переговоры, длившиеся четыре часа, хорошими и позитивными.
Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что переговоры с Байденом прошли хорошо. По словам российского лидера, в ходе саммита обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность.
Переговоры Путина и Байдена завершились в Женеве
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