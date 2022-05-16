Боррель заявил о необходимости переговоров по вступлению Албании в ЕС в кратчайшие сроки

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Переговоры о приеме Албании и Северной Македонии в Евросоюз должны начаться в кратчайшие сроки, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он также назвал недопустимым сохранение для стран Западных Балкан нейтралитета в отношении РФ.

"Это несовместимо с созданием общего будущего с ЕС", – цитирует его ТАСС.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза из-за серьезных разногласий не смогут 16 мая разблокировать вопрос о нефтяном эмбарго против России. Говоря о том, смогут ли главы МИД стран ЕС преодолеть вето Венгрии на запрет импорта нефти из России, он отметил, что есть страны, у которых больше проблем, чем у других, потому что они более зависимы от российской нефти.

