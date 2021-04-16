Евгений Нифантьев примет участие в предварительном голосовании "ЕР" по 203-му округу

Фото: Галина Бродская
Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев заявил о намерении пополнить ряды официально зарегистрированных участников предварительного голосования "Единой России". Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.
Он подаст свое заявление не позднее 20 апреля. Нифантьев будет баллотироваться по 203-му избирательному округу, который включает в себя 7 районов ЮАО Москвы.
Нифантьев рассказал, что в своей программе он собирается сделать упор на социальные аспекты. Например, обеспечить бесплатными лекарствами всех пенсионеров и ввести новые выплаты на третьего и последующих детей до 1 миллиона рублей.
По его мнению, предварительное голосование даст жителям округа возможность принять участие в публичной дискуссии и высказать все свои пожелания.
"Мнения людей должны стать основой предложений, которые я буду реализовывать", – заключил Нифантьев.
Ранее стало известно, что ректор РХТУ имени Менделеева Александр Мажуга будет участвовать в выборах в Госдуму.
Свое решение он обнародовал в ходе заседания совета лауреатов премии правительства Москвы молодым ученым. В качестве депутата Мажуга рассчитывает исправить ошибки в развитии отечественной науки, образования и медицины.
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