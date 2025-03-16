В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тыс руб

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Штрафы за самовыгул собак могут повысить в России до 50 тысяч рублей. Такую инициативу в своем телеграм-канале озвучил первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

"Это поправка к КоАП, и она будет действовать, если факт самовыгула установлен, но обошелся без последствий для окружающих", – уточнил парламентарий.

При этом, если окружающие все же пострадали и животное на кого-то напало, владелец должен понести более серьезное наказание, вплоть до уголовной ответственности, подчеркнул депутат.

Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас тоже заявил, что введение уголовной ответственности для хозяев за самовыгул собак позволит защитить жизни людей. Сенатор подчеркнул, что ответственность в случае нападения животных всегда несут люди.