Из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезен 371 человек

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

За время, прошедшее с 12 марта, с территории освобожденных населенных пунктов Курской области вывезен 371 человек, рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его данным, среди тех, кого уже удалось эвакуировать оказалось 14 детей. При этом в течение воскресенья, 16 марта, с освобожденных территорий были вывезены 70 человек.

В настоящий момент 220 жителей находятся в пунктах временного размещения на территории Курской области. Там люди могут получить всю необходимую помощь. Остальные граждане смогли остановиться у своих родных.

Хинштейн также обратил внимание, что работы по эвакуации идут безостановочно. Вывезенных людей осматривают медики и психологи, а затем они получают гуманитарные наборы, еду и могут обратиться за юридической консультацией.

Тем временем из реестра пропавших без вести жителей Курской области исключили 378 человек. Власти региона корректируют работу реестра в связи с массовым возвращением жителей из освобожденных территорий.