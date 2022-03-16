Глава ДНР заявил, что добровольцы из США желают воевать на стороне Донбасса

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Более 20 тысяч добровольцев, в том числе из других стран, готовы участвовать в боевых действиях для защиты Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live".

По его словам, перечень стран достаточно обширный, там есть даже США. Он подчеркнул, что сейчас силы ДНР при огневой поддержке России справляются с боевыми задачами без участия добровольцев. При этом Пушилин отметил, что Донецкой Народной Республике необходимо усиление противовоздушной обороны.

"Сил и средств хватает, единственное, сейчас по ПВО нужно нам усилиться в любом случае, <...> потому что там хватает еще "Точек-У". По нашей информации, они могут в любой момент прилететь по центру города", – сказал он.

Глава ДНР добавил, что операция по освобождению республики от украинских сил завершится в обозримом будущем.

Ранее Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев в Донбасс. По словам президента, добровольцам с Ближнего Востока, которые готовы поддержать РФ, нужно помочь добраться в зону боевых действий.

Так он отреагировал на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что огромное число добровольцев готовы приехать на помощь ДНР и ЛНР. По словам главы Минобороны, с Ближнего Востока приходит больше всего заявок – свыше 16 тысяч.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.