Захарова назвала низостью слова Каллас об отсутствии жертв среди россиян от атак ВСУ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что российские мирные жители не погибают в результате украинского конфликта, является низостью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Деградацию есовцев на этом посту мы наблюдаем давно. Честно говоря, думала, что (бывшего главу дипломатии ЕС Жозепа. – Прим. ред.) Борреля уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности. Но, видимо, есть еще резервы низости", – подчеркнула дипломат.

Кроме того, Захарова задалась вопросом, может ли Каллас на своем посту не знать о преступлениях киевского режима против мирных жителей.

"Не может. И, как говорится, мы знаем, что они знают. Может ли человек, обличенный полномочиями и обладающий этими знаниями, так врать? Да. Это делает Каллас", – добавила представитель МИД РФ.

Захарова также напомнила, что последние несколько дней лидеры Евросоюза заявляют, что им обязательно необходимо участвовать в переговорах по украинскому конфликту.

"Каллас подрубает их надежды под корень: как можно серьезно разговаривать с теми, кто провозгласил ложь своей официальной позицией?" – заключила Захарова.

Ранее Каллас заявила, что мирные жители РФ не погибают в ходе украинского конфликта. По ее словам, речь идет только о гибели военных РФ, которые "находятся на чужой территории".