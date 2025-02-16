Мирошник: слова Каллас о не гибели россиян от действий ВСУ должны получить жесткую оценку

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Заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что российское гражданское население не гибнет в украинском конфликте, должно получить самую жесткую политическую оценку. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

Дипломат подчеркнул, что подобные высказывания Каллас являются "демонстрацией патологического русофобского угара, в котором она пребывает".

"Такой подход делает ее слепой и глухой к смертям, зверствам и ранениям мирного гражданского российского населения, которые они терпят от действий украинских нацистов", – отметил Мирошник.

Он добавил, что человека, который демонстрирует "избирательную слепоту" нельзя считать адекватным или исповедующим нормы международного гуманитарного права.

"Уверен, что Каллас не пожелала узнать о смертях от рук украинских боевиков 22-х мирных жителей в Русском Поречном, ничего не слышала о расстрелах нацистами гражданских в Селидово, а о ежедневных налетах и обстрелах Горловки, Белгорода, Шебекино и десятков других городов ей вообще ничего неведомо", – заключил посол по особым поручениям.

Ранее Каллас заявила, что мирные жители РФ не погибают в ходе украинского конфликта. По ее словам, речь идет только о гибели военных РФ, которые "находятся на чужой территории".