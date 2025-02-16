Основатель Pink Floyd Уотерс выступит на заседании СБ ООН по Украине

Фото: ТАСС/ЕРА/VICKIE FLORES

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступит на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

Полянский напомнил, что предыдущее выступление музыканта состоялось в феврале 2023 года. Оно, по словам дипломата, вызвало "огромный резонанс".

"Уверен, что и на этот раз оно будет запоминающимся!" – заключил Полянский.

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоится 17 февраля. Его запросила Россия в ответ на инициативу западных дипломатов провести заседание 24 февраля.

По словам Полянского, запрошенное Россией заседание станет хорошим поводом поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима.