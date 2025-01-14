Полянский заявил, что постпред Британии при ООН вышла из себя после доклада РФ

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Постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций (ООН) Барбара Вудворд вышла из себя во время встречи Совбеза после доклада России, сообщил заместитель российского постпреда при организации Дмитрий Полянский.

"Давно я не видел постпреда Великобритании госпожу Вудворд настолько вышедшей из себя, как после нашего выступления", – цитирует "Газета.ру" публикацию в его телеграм-канале.

По словам Полянского, приведенные российскими представителями факты о содержании военнопленных "серьезно испортили им обедню". Дипломат подчеркнул, что поводом для тревоги послужило представление на трибуне в ООН, которое восхваляло подразделения СС.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека представило доклад о ситуации на Украине, в котором заявило, что все, кроме одного, из 25 опрошенных российских военнопленных на Украине сообщили о пытках со стороны ВСУ. Они указали на жестокое обращение на одном или нескольких этапах пребывания в плену.

