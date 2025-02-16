Володин заявил, что ЕС и его институты ждут серьезные изменения

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Евросоюз и его институты, в том числе парламентские, ждут масштабные изменения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

При этом, по словам политика, изменения будут происходить непросто и "болезненно".

"Можно говорить о конфликтах и кризисных явлениях, которые будут сопровождать этот процесс", – заметил спикер Госдумы.

Также председатель ГД добавил, что в ходе конференции в Мюнхене объективную оценку ситуации в европейских странах смог дать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Участники конференции оказались не готовы услышать правду о себе. Все последующие заявления, сделанные главами европейских государств, показали, что Вэнс вызвал у них лишь приступ раздражения и злости. Они не могли скрыть своих негативных эмоций", – подчеркнул Володин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европа "проглотит с ненавистью" критику Вэнса, которую он озвучил в ходе конференции в Мюнхене. По его словам, современная Европа, время которой "безвозвратно ушло", является довольной слабой и малопривлекательной.