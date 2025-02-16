Кандидат в канцлеры от "АдГ" Вайдель заявила, что хочет добиться хороших отношений с РФ

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Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что ее фракция стремится к установлению хороших отношений с Россией. Об этом политик заявила в интервью газете Bild.

"Мы хотим очень хороших отношений с нашими европейскими соседями <...> Но мы также хотим и очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия", – отметила Вайдель.

В частности, по словам кандидата в канцлеры, АдГ хочет положить конец политике санкций, которая в первую очередь вредит самой Германии.

"У нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Мы больше не конкурентноспособны", – объяснила политик.

Ранее делегаты прошедшего в Ризе съезда партии "Альтернатива для Германии" отказались осуждать Россию за участие в конфликте на Украине.

По данным журналистов, большинство из присутствующих выступили против внесения в предвыборную программу АдГ поправки с критикой действий РФ.