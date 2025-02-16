ТАСС: взрывы произошли в Одесской области Украины

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Серия взрывов прозвучала в Одесской области Украины ранним утром 16 февраля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местные издания.

Уточняется, что о звуках взрывов сообщили в Белгород-Днестровском районе области. Информация о каких-либо разрушениях инфраструктуры не приводится.

На данный момент сирены воздушной тревоги звучат только в Сумской и Хмельницкой областях Украины.

Прошедшей ночью несколько взрывов также прогремели в украинском городе Николаев. Подробности случившегося не приводились, местные власти не комментировали ситуацию.

13 февраля российские бойцы ударили по украинским аэродромам, портам, цехам производства беспилотников и местам хранения ГСМ. Для удара применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.