ТАСС: взрывы прогремели в украинском Николаеве

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Несколько взрывов прогремело в украинском городе Николаев в ночь на 16 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Подробности случившегося не приводятся, местные власти также не комментировали ситуацию. На момент публикации воздушная тревога объявлена в десяти регионах Украины, включая Киевскую, Ровненскую, Харьковскую и прочие области.

Ранее войска РФ нанесли удар по украинским аэродромам, портам, цехам производства беспилотников и местам хранения ГСМ. Для удара по объектам инфраструктуры ВСУ российские военные применили оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.

Вооруженные силы России также нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар пришелся по тем цехам, где производились БПЛА и FPV-дроны. В результате все цели были достигнуты, а указанные объекты поражены.