Прокуратура предостерегла от участия в массовой акции в центре Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная прокуратура предостерегает граждан от участия в массовой акции в центре города, к которой призывают в интернете и соцсетях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как подчеркнули в прокуратуре, данное мероприятие не было согласованно с органами исполнительной власти Москвы.

Ведомство напомнило, что организация или проведение несанкционированных массовых акций, призывы и участие в таких мероприятиях являются составом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ. Это может привести к наказанию, которое включает в себя административный арест.

3 февраля столичная прокуратура также предупредила об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях. В связи с этим ведомство заявило, что организация несогласованной акции и участие в ней повлекут ответственность, установленную законодательством РФ.

Новости мира: докеры и портовые рабочие присоединились к протестам во Франции