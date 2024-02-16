16 февраля, 18:33Политика
Прокуратура предостерегла от участия в массовой акции в центре Москвы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичная прокуратура предостерегает граждан от участия в массовой акции в центре города, к которой призывают в интернете и соцсетях. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как подчеркнули в прокуратуре, данное мероприятие не было согласованно с органами исполнительной власти Москвы.
Ведомство напомнило, что организация или проведение несанкционированных массовых акций, призывы и участие в таких мероприятиях являются составом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ. Это может привести к наказанию, которое включает в себя административный арест.
3 февраля столичная прокуратура также предупредила об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях. В связи с этим ведомство заявило, что организация несогласованной акции и участие в ней повлекут ответственность, установленную законодательством РФ.
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