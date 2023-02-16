Кирби заявил, что США не исключали причастность сбитых НЛО к разведывательным аппаратам

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Изначально США не исключали причастность сбитых ранее неопознанных летающих объектов (НЛО) к разведывательным аппаратам, однако позже версия не подтвердилась. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

Он пояснил, что военнослужащие США проинформировали президента США Джо Байдена о необходимости сбить НЛО по двум причинам. Во-первых, они могли собирать данные, во вторых, пролетать над потенциально чувствительными объектами.

"Мы не могли с уверенностью определить, были ли те аппараты аэростатами или предназначенными для сбора разведданных устройствами, но они могли таковыми являться", – приводит слова Кирби РИА Новости.

После ситуации со сбитыми НЛО в Белом доме опровергли причастность объектов к инопланетным. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не увидели в этом внеземной активности.

Позже, как уточнил Кирби, США пришли к выводу, что сбитые объекты являлись метеозондами или научно-исследовательскими устройствами.

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