В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Бойцы спецназа Росгвардии нашли в Луганской Народной Республике документы, дискредитирующие РФ в глазах местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

"Эта деятельность велась в том числе и путем распространения различных печатных изданий, искажающих реальную картину происходящего на Украине и намеренно выставляющих Россию в роли страны-агрессора", – рассказали в Росгвардии.

По информации ведомства, антироссийскую деятельность готовили в Агентстве США по международному развитию (USAID). Именно на деньги этой организации издавались методические материалы и справочники.

В Росгвардии добавили, что в учебных пособиях для курсов повышения квалификации руководителей местного самоуправления были приведены разделы по децентрализации Украины. В работе с молодой аудиторией пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества.

Найденные материалы передали компетентным органам.

Накануне советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что украинские войска расстреляли группу медиков под Угледаром. При этом он уточнил, что на работниках здравоохранения были специальные опознавательные знаки.



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