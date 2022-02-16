Лавров допустил возможность введения санкций против лиц, связанных с Лондоном

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Москва может принять закон, предусматривающий возможность санкций против британских компаний и граждан, сообщает РИА Новости.
По его словам, это может произойти, если аналогичный закон примут власти Великобритании в отношении российских компаний.
"Такого, конечно, история еще не знала. И если этот закон – там есть какие-то процедуры – окончательно вступит в силу, я нисколько не сомневаюсь, что наш парламент будет иметь все основания и будет необходимым принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги и популярность на русофобской стезе", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.
Он пояснил, что британские власти рассматривают дополнения к закону как не касающемуся ситуации на Украине, однако дает Лондону возможность вводить санкции в отношении компаний и физических лиц, связанных с Россией.
Лавров подчеркнул, что Британия любит выступать в качестве провокатора в отношениях между РФ и западными странами. При этом он выразил надежду, что Запад не станет реагировать на провокации и не будет поддерживать Лондон в этом вопросе.
Ранее парламент Великобритании поддержал ужесточение санкционного режима против России. Новый порядок уже вступил в силу. Теперь ограничения разрешено вводить против более широкого круга лиц и компаний.
В частности, под санкции могут подпасть предприятия, представляющие стратегическую и экономическую важность для России. Кроме того, к вовлеченным лицам теперь относятся те, кто получает выгоду от властей РФ или оказывает им поддержку.
К этой же категории причисляются те, кто предоставляет финансовые услуги, технологии, фонды и ресурсы, позволяющие дестабилизировать ситуацию на Украине, а также препятствует работе международных организаций, ведет бизнес с Донбассом и торгует в Крыму.
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