Финляндия не откроет КПП на границе с Россией в феврале – СМИ

Фото: 123RF/elenanoeva

Правительство Финляндии приняло решение, что не будет открывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией в феврале. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

"Мы позаботимся о том, чтобы границу не пришлось открывать даже на короткий период после закрытия", – сказано в заявлении правительственного источника.

Ранее МВД Финляндии продлило закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля. В ведомстве добавили, что финское правительство будет регулярно оценивать решение по мере развития ситуации в приграничных территориях России в сотрудничестве с МВД и другими госорганами.

До этого глава финского Минсельхоза Сари Эссайя заявила, что КПП на границе между Финляндией и Россией будут закрытыми еще месяц.

В ноябре финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. С 30 декабря закрылся последний работающий КПП.

Позже два пропускных пункта решили открыть. Однако спустя время из-за возобновления притока мигрантов финские власти вновь решили закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.



Финляндия ввела запрет на въезд авто с российскими номерами